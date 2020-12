Elodie magica sembra un angelo, bellezza assurda: la femminilità

Elodie regala sprazzi di rara bellezza in un nuovo scatto sul suo profilo Instagram, la cantante affascinante come non mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

30 anni compiuti quest’anno, che dal punto di vista artistico l’ha vista confermarsi. Prima la partecipazione al Festival di Sanremo con ‘Andromeda’, quindi i grandi successi estivi con ‘Guaranà’ e ‘Il ciclone’, in compartecipazione con Takagi e Ketra. Elodie ha compiuto passi da gigante negli ultimi anni, da quando, nel 2015, si è imposta all’attenzione del panorama musicale con la partecipazione ad ‘Amici’. Adesso, parliamo di un’artista nel pieno della maturità. Il terzo album sta riscuotendo grande successo e ormai anche sui social è seguitissima dai fan. La cantante romana è davvero irresistibile, andate a pagina successiva per gli scatti di oggi…

Elodie, fantastica e con due occhi che lasciano senza fiato: uno sguardo che non ammette repliche