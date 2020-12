L’Eredità, Insinna distrutto per quello che è successo a Cannoletta

Flavio Insinna appare incredibilmente provato da ciò che è appena accaduto al campione in gara Massimo Cannoletta.

Il concorrente Massimo Cannoletta, ormai irreprensibile campione del programma televisivo Rai de L’Eredità, stavolta è stato protagonista di una spiacevolissima sorpresa. Da settimane si preannunciava la grande vincita per il super campione. Purtroppo però non è quello che è accaduto lo scorso 30 novembre. Nella serata di lunedì, Massimo era davvero ad un passo dall’incredibile vittoria. Il montepremi finale segnava la somma di ben 180mila euro. Eppure, il primo vero concorrente di questa edizione sembra non aver resistito al suo fascino.

Leggi anche —>>> Sitara a Tutta la verità: “Nicole non offendere Andrea”

Insinna su Cannoletta: nessuno poteva prevederlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pinguini Tattici Nucleari (@pinguini_tattici_nucleari)

Raggiunto con apparente facilità il momento cruciale, che vede come prima protagonista del programma la Ghigliottina, Massimo è stato ingannato e giustiziato. Sull’accostamento delle cinque fatidiche parole: favore, verde, telefono, parlare e vendita; l’intuito del campione ha perso un colpo, scegliendo “camera” e non è riuscito ad indovinare la vera parola chiave: pubblico.

Ad interferire sull’inattesa sconfitta è stato in primis il conduttore Flavio Insinna, che fin dall’arrivo del concorrente nel programma ha sempre dimostrato la sua simpatia nei suoi confronti. Anche se stavolta gli apprezzamenti di uno sconcertato Flavio non sono stati abbastanza per sollevare l’umore del campione.

Potrebbe interessarti anche —>>> Barbara D’Urso si collega con il GF Vip e rimane di stucco: il racconto hot di Maria Teresa Ruta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Moni Mari (@monicamarinoni77)

In conclusione e nell’attesa che Massimo possa rifarsi su questa amara sconfitta, c’è da dire che le vittorie dei giorni scorsi potrebbero sicuramente essere il suo miglior palliativo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.