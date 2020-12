GF Vip, Dayane Mello prende in giro Francesco Oppini: bufera sui social. I due concorrenti sono sempre di più ai ferri corti, dopo il litigio non riescono proprio a ritrovarsi

Ieri sera è scoppiata la polemica per una cosa che è accaduta durante la diretta del GF Vip, e stiamo parlando della solita faida tra Francesco Oppini e Dayane Mello. I due sono ai ferri corti da diverse settimane, neanche il chiarimento è servito per far riavvicinare ai due e spegnere i numerosi dissapori. Oramai entrambi parlano sempre l’uno dell’altro, e solo un paio di settimane fa Dayane Mello ha accusato Francesco di essere l’ombra di Tommaso, quando lei in primis passa tutto il suo tempo con Adua Del Vesco nella casa.

GF Vip, Dayane Mello prende in giro Francesco Oppini per Tommaso Zorzi: “Ombra”

Questa cosa sembrava essersi chiarita tra i due, ma non è così: proprio ieri sera, Dayane vedendo i due amici passare, riferendosi a Francesco ha mormorato “ombra”. Lui oggi ha parlato un po’ con Elisabetta, che si è lamentata del fatto che Dayane e Rosalinda passino tutto il tempo in disparte a parlare male degli altri, soprattutto in bagno. Francesco ha sbottato: “E io sono l’ombra di Tommaso? Da che pulpito? Io ho cambiato stanza? Da che pulpito? E sarei io che non interagisco mai con gli altri?“.

Oramai la casa sembra avere un’idea ben precisa su Dayane, che risulta incoerente in molti atteggiamenti e che ha rivelato di godere del loro dolore in questi giorni.