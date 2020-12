GF Vip, lite furiosa tra due donne nella casa: volano insulti a pranzo. Elisabetta Gregoraci ha avuto una lite pesantissima con Dayane Mello e in particolar modo Adua Del Vesco

Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco hanno litigato furiosamente oggi prima di pranzo, tutto a causa di quello che è accaduto lunedì sera in puntata con Giulia Salemi. L’influencer negli ultimi due giorni si è sfogata molto con Adua, Dayane Mello, Selvaggia Roma e Maria Teresa Ruta per quello che è accaduto in puntata e avrebbe voluto avere più sostegno da parte di altri componenti nella casa, come Stefania Orlando. Quest’ultima, invece, ha mostrato il suo sostegno ad Elisabetta perché pensa che sia lei quella ad avere ragione in questa faccenda, soprattutto perché le ragazze negli ultimi giorni hanno fatto un po’ gruppetto contro di lei.

GF Vip, scoppia la lite tra Adua Del Vesco ed Elisabetta Gregoraci: volano urla ed insulti

Oggi Elisabetta e Adua, che erano molto amiche, hanno affrontato l’argomento ed è scoppiata una lite. Elisabetta ha ricordato ad Adua di esserle sempre stata vicino, mentre lei non ci ha pensato due volte a voltarle le spalle per Giulia che è appena arrivata e che l’ha isolata, facendo gruppo contro di lei insieme alle sue amiche storiche del programma. Dayane si è messa in mezzo alla lite e prima di pranzo è scoppiato il caos, Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio hanno provato a mediare ma non c’è stato niente da fare.

La discussione non è stata chiarita. Tra Elisabetta e Adua è finita ufficialmente la loro amicizia?