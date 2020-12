Giulia De Lellis, bacio appassionato con il nuovo amore Carlo – FOTO

Giulia De Lellis, bacio appassionato con il nuovo amore Carlo. L’influencer si sta godendo la sua nuova storia con Berretta, dopo la fine definitiva con Andrea Damante

Giulia De Lellis ha cominciato un nuovo capitolo della sua vita. Solo 24 anni e già si può reputare soddisfatta della vita che sta conducendo: è cominciato tutto da Uomini e Donne, quando per la sua storia d’amore con Andrea Damante venne definita “fidanzatina d’Italia”, ad oggi quell’appellativo è molto lontano dalla carriera che ha costruito giorno dopo giorno. Ad oggi ha avuto una svolta importante: sarà prossimamente al cinema dove interpreterà se stessa in un film, l’annuncio a proposito è arrivato solo ieri. Sul campo sentimentale, invece, c’è Carlo Berretta.

Giulia De Lellis ritrova il sorriso con Carlo: sempre più felici ed affiatati

La loro storia d’amore pare essere cominciata subito dopo l’estate, dopo che lei e Andrea avevano deciso di prendere una pausa di riflessione perché ultimamente non erano più molto felici nella loro relazione. Carlo era un amico molto stretto di Andrea con cui hanno passato le vacanze a Forte dei Marmi: nessuno si aspettava che sarebbe scattata questa scintilla tra i due e per questo Giulia è stata fortemente criticata. Ha sottolineato di non aver tradito nessuno e sta andando avanti per la sua strada, godendosi questo suo nuovo amore.

Giulia non ha mai nascosto questo suo flirt con Carlo, lo ha vissuto alla luce del sole e sta continuando a farlo, nonostante le critiche che ancora oggi continuano ad arrivarle.