Giulia De Lellis prossimamente al cinema, lo annuncia su Instagram

L’influencer Giulia De Lellis annunci con un video originale e divertente la sua nuova avventura, un film al cinema

Giulia De Lellis prossimamente al cinema, lo annuncia lei stessa con un video su Instagram in cui fa finta di essere in un sogno dove è stata presa per un film. Chiama parenti e amici per dare la bella notizia e sono tutti estasiati, poi si sveglia e pensa che era un sogno. Ma riceve la chiamata di Fabio Volo che le chiede di andare sul set, e a quel punto lei dice:”Allora non era un sogno”. Nella didascalia scrive “Prossimamente al cinema si, avete capito bene anche voi”.

Giulia De Lellis in un film con Fabio Volo e…

La De Lellis debutterà al cinema insieme a Fabio Volo e Nino Frassica. Negli ultimi mesi l’influencer aveva annunciato che stava lavorando ad un progetto importante, ma non poteva dire nulla. Ora però ha finalmente rivelato il segreto. A quanto pare in questo film interpreterà se stessa, ma purtroppo non si sa nulla di più sull’argomento. A breve annuncerà lei stessa tutte le rivelazioni sulla nuova avventura. Per il momento trascorre il tempo a districarsi tra Milano e Roma.

Recentemente era stata avvistata con il suo nuovo fidanzato Carlo Beretta proprio fuori casa di lei a Roma. Lui non la molla nemmeno quando lei va via per lavoro. Questo inoltre conferma che siano già avvenute le presentazioni ufficiali con la famiglia di lei. La sua storia d’amore non è partita nel migliore dei modi, ma con tante chiacchiere e dissapori perché il nuovo compagno sarebbe un’amico del suo ex Andrea Damante. Pare che tra l’altro i due si siano conosciuti proprio durante una vacanza questa estate, quando Andrea e Giulia stavano insieme.

Insomma la De Lellis riesce sempre a far parlare di se in un modo o nell’altro. Inoltre di strada ne ha fatta da quando era seduta sullo sgabello di Uomini e Donne come corteggiatrice. Pare che l’influencer abbia tanta fortuna dalla sua parte.

