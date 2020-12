Laura D’Amore, vestitino corto e gambe da urlo in vista: meravigliosa – FOTO

Laura D’Amore continua a postare scatti provocanti in cui mette in mostra le sue curve. L’influencer è meravigliosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Laura D’Amore è una influencer molto amata e apprezzata sui social. Il suo account Instagram vanta ben 731mila follower. La nativa di Taranto, dopo essersi laureata in Marketing e pubblicità, ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza e ha iniziato un percorso professionale come Hostess di volo.

La pugliese, oggi, è una vera e propria star dei social. Seguitissima non solo su Instagram, ma anche su Facebook e Twitter, Laura continua a condividere ogni giorni scatti a dir poco stupefacenti. La classe 1982 è dotata di un fisico da applausi e non perde mai l’occasione per mettere in mostra le sue curve incredibili.

Laura D’Amore, vestitino cortissimo e che gambe: favolosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Laura, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è sbalorditiva. La ragazza è seduta su un divanetto e ha le gambe incrociate. Il suo sorriso è decisamente incantevole. Il vestitino è cortissimo e le sue gambe spettacolari sono in bella mostra.

“Relax ed eleganza. A Mallorca dal mio Haistyle”, ha scritto la tarantina nella didascalia. Lo scatto ha già collezionato 12mila cuoricini e numerosissimi commenti. “Bellissima”, “Sei una meraviglia tesoro”, “Baci dalla Francia”, Preziosa, amore mio”, si legge. La D’Amore ha praticamente ammiratori da ogni parte del mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

La nota influencer, qualche giorno fa, ha postato uno scatto incredibile in bikini: il suo lato A e le sue curve fanno impazzire tutti.

