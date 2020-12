Laura Pausini e l’atmosfera di Natale, un sorriso che incanta – FOTO

Laura Pausini in uno scatto dolce e pregno di atmosfera natalizia, la cantante intenerisce i fan con un sorriso che scioglie il cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Una carriera quasi trentennale, costellata di grandi successi fin dagli inizi. La sua apparizione a Sanremo nel 1993 ci mise di fronte subito a una cantante che ha segnato la musica italiana a cavallo del nuovo millennio. Laura Pausini è da tempo una delle interpreti più famose anche a livello internazionale e ha festeggiato un traguardo particolarmente rilevante, quello del miliardo di ascolti su Spotify. Il tutto è estremamente significativo di quanto sia apprezzata dai fan per la sua musica e come personaggio, seguitissimo anche sui social. Negli ultimi giorni, Laura è finita anche nell’occhio del ciclone per le sue dichiarazioni sulla morte di Maradona e sul giorno della lotta alla violenza sulle donne, dichiarazioni che ha poi successivamente spiegato.

Laura Pausini, bella come non mai: romantica e dolcissima, fa innamorare al primo sguardo