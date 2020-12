“E’ morta la mia seconda mamma” lutto per il principe Harry

Secondo alcuni indiscrezioni britanniche, pochi giorni fa un lutto atroce ha colpito il principe Harry: “Per me era una seconda mamma”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Principe Harry (@principe_herry)

Non è un momento affatto felice per il Principe Harry, duca di Sussex. Dopo aver assimilato la delusione per la perdita del secondogenito direttamente nel grembo della sposa, Meghan Markle, oggi il sesto membro della generazione della famiglia Reale britannica piange una seconda cara scomparsa.

La principessa scelta dal duca è stata costretta a scegliere per un aborto spontaneo. In grembo vi era il secondogenito della coppia che si sposò due anni fa. Meghan era indaffarata nelle faccende di famiglia, finchè di corsa giunse nella stanza del primogenito per il cambio biancheria. Da quel momento ha iniziato ad avvertire dolori lancinanti alla pancia. Sarà stata qualche colpo di indigestione credevano i familiari?

Invece per Meghan era arrivato il momento di non far soffrire più l’angelo portato in grembo dalla “cicogna” del buon augurio. Il trasporto in ospedale ha condotto ad una scelta forzata, appunto quella dell’aborto tra il dispiacere e lo sconforto più totale del Principe Harry. La medesima icona dell’antichissimo Palazzo di Sussex oggi è costretta a salutare un altro membro della sua allargatissima famiglia

LEGGI ANCHE —–> Meghan e la sua grande preoccupazione: “Veramente dannoso per la salute mentale e emotiva”



Il Principe Harry nuovamente in preda al dolore: “Sempre nel mio cuore”

Indiscrezioni giornalistiche vicine alla famiglia Reale del Castello di Sussex riporta l’agghiacciante notizia della scomparsa di una persona molto cara al Principe Harry.

E’ accaduto tutto così d’imporvviso, come un fulmine a quarciare il cielo pieno di nuvole. Questa è l’aria che solitamente si respira a Londra e dintorni, ma in questo momento anche nella più grande struttura del Regno Unito.

Il Daily Telegraph ha annunciato che una delle sei madrine della Royal Family ha perso la vita. Si trattava della testimone di battesimo del Principe Harry. La stessa che aveva partecipato alla cerimonia nunziale del 2018, quando Meghan e il suo re recitarono il loro fatidico “sì” all’altare delle emozioni. Lady Celia Vestey era una delle prescelte dalla Regina d’Inghilterra, per un ruolo più concreto, durante le partecipazioni cerimoniali della famiglia Reale.

LEGGI ANCHE —–> Meghan Markle aborto spontaneo per la duchessa di Sussex

Secondo fonti vicine agli affari dei reami del Commonwealth, Celia è scomparsa lo scorso 28 Novembre ed aveva 71 anni. Le celebrazioni funerarire si sono svolte in forma privata, anche nel rispetto delle restrizioni anti Covid. Durante la funzione religiosa non poteva mancare il Principe Harry che ha voluto commemorare il ricordo della sua madrina di battesimo così: “Per me era una seconda mamma. Ciao Celia resterai per sempre nel mio cuore”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter