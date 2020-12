Martina Stella, sguardo sensuale e gambe da sogno: bellissima – FOTO

Martina Stella ha mandato in visibilio i suoi fan postando una serie mostruosa di scatti: l’attrice è sempre più incantevole sui social.

Martina Stella, per la gioia dei suoi fan, è attivissima sui social network. La nativa di Impruneta ogni giorno condivide scatti spettacolari e stories piccanti in cui mette in mostra il suo corpo da urlo e la sua bellezza. La toscana ha da poco compiuto 36 anni ma riesce ancora ad incantare la platea come 20 anni fa (esordì a 16 anni nel film ‘L’ultimo bacio’ di Muccino).

Martina, poco fa, ha mandato il web in tilt postando una serie mostruosa di scatti: le sue gambe panoramiche sono in primissimo piano. Il post ha già collezionato 3.600 cuoricini e numerosi commenti. I fan, davanti a cotanta bellezza, non riescono a trattenersi e stanno inondando il post di complimenti ed elogi.

Martina Stella, scatti incredibili: gambe da sogno e bellezza sbalorditiva

Martina, poco fa, ha postato una serie di scatti da capogiro. L’attrice toscana è in splendida forma è la sua bellezza è abbacinante. La 36enne assume diverse posizioni sexy e il suo sguardo sensuale fa impazzire il pubblico. Come se non bastasse, le sue gambe da sogno sono piazzate in primissimo piano.

“La bellezza è nei dettagli, bisogna essere bravi a coglierla”, ha scritto nella didascalia. Leggendo i commenti degli utenti, è facile osservare come i follower stanno ‘cogliendo’ la sua bellezza. “Che meraviglia Marti”, “La tua bellezza è unica”, “La tua bellezza si coglie subito”, “Che donna meravigliosa”, “Bellissima come sempre”, si legge.

La classe 1984, qualche giorno fa, illuminò il mondo dei social pubblicando una fotografia incredibile in cui piazzò il suo décolleté in bella mostra.

