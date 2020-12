Un uomo di 81 anni è deceduto ieri mattina a Milano dopo essere stato travolto da un’auto all’angolo tra viale Brianza e via Venini.

Dramma nella mattinata di ieri a Milano, dove un uomo di 81 anni è deceduto dopo essere stato investito da un’auto. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, la vittima sarebbe stata travolta da una vettura mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali all’angolo tra viale Brianza e via Venini. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza l’81enne in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero. Sull’incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale del capoluogo lombardo.

Un uomo di 81 anni ha perso la vita nella mattinata di ieri, martedì 1 dicembre, a Milano dopo essere stato travolto da un’automobile. Stando alle prime ricostruzioni, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, pare che l’81enne stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali all’angolo tra viale Brianza e via Venini, quando improvvisamente è sopraggiunta una vettura, condotta da un uomo di 76 anni, che lo ha centrato in pieno.

Immediatamente sul posto sono arrivati i vigli del fuoco ed i sanitari del 118, allertati dal conducente del veicolo che si è subito fermato. I pompieri hanno estratto l’anziano rimasto incastrato sotto l’auto e lo hanno affidato al personale medico che lo ha trasportato d’urgenza presso la clinica Città studi, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere poco dopo per via delle ferite riportate nell’impatto. Sotto shock per quanto accaduto il 76 enne.

Intervenuti presso il luogo della tragedia anche gli agenti della Polizia Locale di Milano che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire la dinamica e risalire ad eventuali responsabilità.

Il conducente della vettura che, come riporta Fanpage, avrebbe svoltato col semaforo verde, sarà indagato con l’accusa di omicidio stradale.

