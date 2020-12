Nicole Soria è su Instagram, dopo Matrimonio a Prima Vista e non perde occasione per pubblicare degli inediti dell’edizione

Finalmente i concorrente dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista possono sbizzarrirsi sui social con inediti e foto fino ad oggi rimaste nascoste. Nicole Soria, una delle partecipanti, non ha perso occasione e dopo la puntata del 1 Dicembre del docureality Tutta la verità ha già pubblicato il suo primo post. La ragazza milanese, ex moglie di Andrea Ghiselli, che ha annunciato alla fine del programma di essersi fidanzata, in un lungo post fa delle rivelazioni relative a un taglio tv.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sitara a Tutta la verità: “Nicole non può offendere Andrea”

Instagram di Nicole Sitara: cosa ha rivelato?