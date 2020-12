Pier Silvio Berlusconi e l’addio ai due figli di famiglia: “Sarà sempre casa vostra”

Indiscrezione choc dell’amministratore delegato della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. L’annuncio di famiglia è davvero sorprendente

Già da qualche settimana a questa parte i follower di Pier Silvio Berlusconi non possono accettare che uno dei suoi “figli” vada via per sempre (?). Eppure l’indiscrezione ha preso via via corpo finchè non è arrivata la conferma da parte degli interessati.

L’amministratore delegato della Mediaset, nonchè figlio del Cav, Silvio Berlusconi, numero uno del Monza Calcio ed ex parlamentare di “Forza Italia” ha riservato parole struggenti per loro. Nel frattempo Pier Silvio ha raccolto l’eredità del padre, portandola avanti con estremo onore. L’impero della Mediaset, negli ultimi anni ha sfruttato le capacità del suo mentore, concretizzandone le capacità da un punto di vista del marketing e di intercettazione di un pubblico sempre più ringiovanito di talenti.

Non a caso le realizzazioni delle serie tv hanno sempre un sapore particolare. In quanto spaziano dai più comuni dating show all’acquisizione dei diritti del palcoscenico più amato dagli appassionati di calcio: la Uefa Champions League

Pier Silvio Berlusconi interviene con un annuncio “strappalacrime”

Gli interpreti del mondo Mediaset non hanno mai avuto da ridire sull’impeccabile conduzione tecnica del suo imprenditore di fama, Pier Silvio Berlusconi. Dopo aver raccolto le “chiavi” del destino, lasciate in eredità da papà Silvio, oggi gli autori della più grande azienda televisiva italiana sono costretti a salutare due grandi protagonisti che hanno intrattenuto per anni il pubblico con ironie e interventi satirici.

Il riferimento non è affatto casuale e riguarda la celebre fama dei conduttori di Striscia La Notizia. Si è passati da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, fino a Salvatore Ficarra e Valentino Picone. I due palermitani, dopo aver riscosso ampio successo attendevano trattamenti ben più blasonati rispetto al ruolo che ricoprivano.

Cresciuti con il senno del poi, le due icone del celebre tg satirico della Mediaset si erano finalmente evoluti, entrando in contatto con i maggiori esponenti del mondo del cinema “sotto le stelle”. La coppia comica aveva riscosso ben 15 milioni di euro dopo l’ultima apparizione cinematografica e attendeva con trepidazione un ruolo in azienda ben più soddisfacente di un comune tg.

La “spinta” per il definitivo salto di qualità non è arrivata e dunque gli inseparabili Ficarra e Picone hanno annunciato che il 30 Novembre 2020 sarebbe stato l’ultimo giorno della loro apparizione al timone di Striscia.

Pier Silvio Berlusconi non si è risparmiato dall’elogiare una delle più grandi coppie della storia della Mediaset: “Questa sarà sempre casa vostra. Non vediamo l’ora di lavorare ancora insieme”

