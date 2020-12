Sara Croce, giochi di luce e trasparenze bollenti- FOTO

Sara Croce è sempre più bella. Nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram appare seminuda e in ottima forma. La luce fa il resto!

Sara Croce non ne sbaglia una. Ogni foto pubblicata sul suo profilo Instagram è un tripudio di like e di commenti provenienti dagli innumerevoli fan che adulano la sua bellezza. D’altronde è impossibile restare indifferenti. Alta, bionda, corpo monumentale e sorriso dolcissimo: la sua bellezza è davvero stupefacente.

Diventata famosa grazie alla sua parte oggettiva avvenenza, Sara ha partecipato a Miss Italia nel 2017 per poi diventare la bella Madre Natura di Ciao Darwin, il celebre programma condotto da Paolo Bonolis.

E sempre Bonolis ha voluto Sara nell’edizione 2019-2020 di Avanti un altro, dove ha interpretato la Bonas facendo impazzire il pubblico italiano. Niente male per la modella, soprattutto se si pensa al fatto che la bella Sara ha solo 22 anni.

Sara Croce: dalla tv ai social è un tripudio di bellezza

Nonostante la sua giovane età, Sara è salita agli onori del gossip non solo per la sua straordinaria bellezza, ma anche per le sue relazioni. In particolare ha fatto molto scalpore quella avuta con il petroliere iraniano Hormoz Vasfi che sembra non aver gradito l’allontanamento dell’avvenente Madre Natura.

Hormoz, infatti, ha chiesto all’ex fidanzatina di restituirgli i regali ricevuti nel corso della loro frequentazione, accusandola di aver approfittato della sua generosità: il valore dei suddetti si aggira intorno a un milione.

Eppure Sara non si è fatta intimidire, e con audacia e determinazione ha affrontato l’ex compagno.

Qualsiasi sia la verità, la Bonas continua a incantare milioni di follower, dando in pasto al gossip più spietato sempre nuovi scottanti curiosità.

