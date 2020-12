Silvia Toffanin e quel richiamo del figlio che non ti aspetti

Silvia Toffanin viene richiamata dal figlio. Il rimprovero si trasforma in un divertente aneddoto e fa sorridere i fan della conduttrice.

Una famiglia felice e unita. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, coppia consolidata da anni, sono genitori di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Due bambini splendidi rispettivamente di 9 e 4 anni.

E’ stato il primogenito Lorenzo Mattia a richiamare la madre, diventando protagonista di un divertente aneddoto.

A riportarlo è stata la conduttrice stessa in un’intervista rilasciata a Grazia. La Toffanin ha raccontato di come una mattina avrebbe portato il primogenito alla fermata del pulmino per recarsi a scuola e nella fretta avrebbe indossato il cappotto sopra al pigiama.

I due infatti erano molto in ritardo. Ma non è mancato il richiamo di Lorenzo Mattia che avrebbe detto alla madre di “vestirsi bene”. Il primogenito non ha apprezzato il look indossato dalla madre. La fretta non ha permesso alla conduttrice di cambiare il pigiama e per non perdere il pulmino la conduttrice ha dovuto indossare il cappotto sopra l’outfit da notte.

Richiamo del figlio a Silvia Toffanin: l’outfit indossato dalla madre non è di suo gradimento

Dal giorno della svista del look, Lorenzo Mattia raccomanda alla madre di “vestirsi bene”. Conciliare vita privata e lavorativa non è sempre semplice e la velocità spesso detta i tempi nella vita della conduttrice di Verissimo. Anche i vip devo accompagnare i loro figli e Silvia è una mamma sprint in tutti i sensi. Ma è anche una conduttrice impegnata.

L’aneddoto è stato apprezzato e ha fatto sorridere non solo i lettori di Grazia ma anche i fan della Toffanin.

