Tommaso Zorzi rivela il motivo della lite con Giulia Salemi: è scioccante. Al Grande Fratello Vip ieri sera l’influencer ha raccontato a Cristiano Malgioglio dei dissapori con la sua ex amica

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello Vip dopo diversi mesi in cui non si parlavano per una misteriose lite, che aveva interrotto un’amicizia dopo sei anni che si conoscevano. Nessuno dei due ha mai rivelato perché, nella casa non hanno mai chiarito davvero questa cosa e hanno portato avanti una civile convivenza. Ieri sera, Cristiano Malgioglio ha chiesto al ragazzo il motivo di questo allontanamento e lui ha deciso di raccontare tutto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Tommaso ha raccontato che già si erano allontanati quando lei aveva cominciato una storia d’amore con Francesco Monte. Lì la loro amicizia aveva subito già delle conseguenze. Poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Tommaso ha raccontato di aver chiamato Giulia mesi fa per dirle che stava per uscire il suo libro, lei si limitò a congratularsi senza dirgli che anche lei stava per uscire con un libro. Dopo questa telefonata, lei chiamò la Mondandori per chiedere di anticipare l’uscita del suo libro a prima di quello di Tommaso. Un affronto che ha provocato in Tommaso una grossa delusione.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Maradona, al GF Vip scoprono della sua morte: bufera sui social

Adesso è chiaro perché Tommaso non ha cercato di chiarire il motivo di questo litigio con Giulia, ha continuato a portare avanti le sue quattro amicizie nella casa senza includerla più di quanto lei avrebbe voluto. Infatti più volte ha dichiarato di sentirsi trascurata da lui nella casa.