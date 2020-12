Trovata morta giovane star del web, cadavere nudo in strada

Morta giovane star del web ritrovata nuda in strada. Gli inquirenti pensano ad un omicidio: si tratta di Alexis Sharkey

Soli 26 anni ed era già una star del web, un’influencer dai grandi numeri su Instagram e TikTok. Il suo corpo è stato trovato nudo in strada a Houston senza segni evidenti di violenze. Si tratta di Alexis Sharkey, scomparsa da alcuni giorni dopo una lite con il marito e ritrovata come mai si sarebbe voluto ipotizzare. Secondo i primi rilievi la giovane sarebbe stata uccisa da qualcuno che avrebbe poi cercato di occultare il cadavere.

Nelle indagini arrivano però le testimonianze di due amici di Alexis Sharkey. Secondo i due il marito dell’influencer, Tom di 49 anni, molto più grande di lei, avrebbe raccontato di un furioso litigio che ha portato la giovane a scappare, salendo su una macchina.

Così la 26enne avrebbe lasciato la sua casa in Texas e sarebbe poi sparita. Sempre gli amici della coppia raccontano che i due si erano sposati nemmeno un anno fa e stavano già pensando di separarsi. Le cose tra di loro non andavano bene, ora però Tom è sconvolto da quello che è accaduto. Ha ricordato sua moglie con alcuni post su Facebook e ha anche risposto ai commenti di chi l’accusa dell’omicidio.

Morta giovane star del web, le ipotesi degli inquirenti

Alexis era scomparsa da diversi giorni e di lei si erano perse le tracce. Sua madre Stacey aveva lanciato un appello su Facebook per cercare di aumentare le ricerche. Era disperata e alle tv aveva detto che la figlia si era allontana a piedi da casa dopo una forte discussione.

Il corpo della giovane, secondo gli inquirenti, è rimasto sul ciglio della strada per diverso tempo, fino a quando un camionista ha visto i piedi spuntare da alcuni cespugli e ha lanciato la segnalazione chiamando immediatamente i soccorsi.

La polizia sta cercando di ricostruire tutto, la dinamica del delitto, perché è questo che pensano sia la causa della morte escludendo quasi sicuramente il suicidio. Nelle ricostruzioni da fare anche le ultime ore di vita di Alexis.

“Farsi trovare senza vestiti? Mia figlia non lo avrebbe mai fatto a sé stessa” ha dichiarato la madre della 26enne dopo il ritrovamento del suo cadavere che spiega che un suicidio in questo modo non avrebbe senso.

“Tutto mi fa pensare che non sia stato un incidente, perché conosco Alexis e so che non si sarebbe mai tolta la vita per un litigio – chiosa – soprattutto non lo avrebbe mai fatto in questo modo”.

