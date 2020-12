Tragico schianto tra moto e Suv: ragazzo di soli 17 anni perde la vita

Un ragazzo di 17 anni è morto nella serata di ieri in un incidente tra una moto ed un Suv, consumatosi a Olmo di Martellago, in provincia di Venezia.

Un terrificante incidente si è consumato nella serata di ieri a Olmo di Martellago, in provincia di Venezia. Secondo una prima ricostruzione, una moto condotta da un ragazzo di soli 17 anni si sarebbe scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un Suv che procedeva nel senso opposto di marcia in via Selvanese. Nel violento impatto, il giovane motociclista è stato sbalzato dalla sella della due ruote finendo rovinosamente sull’asfalto a diversi metri. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per il 17enne.

Venezia, tragico schianto tra moto e Suv in serata: ragazzo di soli 17 anni perde la vita

Un ragazzo di soli 17 anni è deceduto ieri sera, martedì 1 dicembre, in un drammatico incidente stradale consumatosi in via Selvanese, a Olmo, frazione del comune di Martellago, in provincia di Venezia. Stando alle prime informazioni, riportate dalla redazione de Il Gazzettino, il giovane stava rientrando a casa a bordo della sua moto, una HM 125, che si è scontrata contro un Opel Mokka, condotto da un 36enne di Zalarino, che procedeva nel senso opposto di marcia e stava per svoltare in via Dosa. Un impatto devastante che ha letteralmente spezzato in due la due ruote ed ha sbalzato il giovane a diversi metri di distanza.

Sul luogo dell’incidente, in pochi minuti, sono arrivati i sanitari del Suem 118. Il personale medico ha provato a rianimare il 17enne per circa un’ora, ma alla fine si è dovuto arrendere dichiarandone il decesso. A lanciare l’allarme, come riporta Il Gazzettino, erano stati alcuni residenti che avevano sentito il botto.

Intertenuti anche sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita al giovane motociclista ed accertare eventuali responsabilità.

Ad assistere ai tentativi di rianimazione, come riporta Il Gazzettino, alcuni amici della vittima che si sono precipitati sul posto. Successivamente sono arrivati anche la sorella ed i genitori del ragazzo.

