Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 3 Dicembre

Il 3 dicembre si festeggia san Francesco Saverio, gesuita e missionario spagnolo, pioniere della diffusione del Cristianesimo in Oriente, vissuto nel XVI secolo. È il patrono delle missioni. Si celebra inoltre in questo giorno la giornata mondiale in onore delle persone con disabilità, istituita nel 1981 con lo scopo di promuovere diritti e benessere proprio dei disabili.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1315 – Episodio sismico a L’Aquila.

1740 – Pubblicata la prima enciclica ufficiale della storia del Cristianesimo da parte di Benedetto XIV.

1818 – L’Illinois è il ventunesimo stato degli Stati Uniti.

1895 – Nasce la fondatrice della psicoanalisi infantile Anna Freud, figlia di Sigmund.

1906 – Nasce ufficialmente la squadra calcistica del Torino.

1919 – Muore August Renoir, pittore francese.

1947 – Debutta a teatro l’opera di Tennessee Williams, Un tram che si chiama Desiderio.

1948 – Nasce il cantante Ozzy Osbourne, leader dei Black Sabbath.

1960 – Nasce l’attrice Julianne Moore.

1967 – Il chirurgo Christian Barnard esegue il primo trapianto di cuore.

1973 – Una sonda invia sulla terra le prime immagini del pianeta Giove.

1992 – Inviato il primo sms della storia dall’ingegnere britannico Neil Papworth da un computer verso un cellulare GSM Vodafone: Il messaggio recitava “Merry Christmas”.

1994 – Lanciata sul mercato la prima PlayStation.

1999 – Tori Murden è la prima donna ad attraversare l’oceano Atlantico da sola su una barca a remi.

