Alena Seredova, arriva il sorriso più bello: “Finalmente” – FOTO

Alena Seredova ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram: un’immagine attesa dopo la positività al Covid

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Sono trascorsi 20 giorni dal post in cui Alena Seredova annunciava la sua positività al Covid. Si trattava di un contenuto postato su Instagram, in cui descriveva anche quelle che erano le sue condizioni di salute.

La showgirl scriveva. “Positiva e sintomatica. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto… Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro !”.

Da quel giorno i suoi fan non hanno mai mancato di dimostrarle il loro affetto con messaggi pubblicati sotto i post dell’attrice. Sono state settimane non facili per lei, costretta all’isolamento (casalingo) senza poter abbracciare i suoi figli.

LEGGI ANCHE —> Ludovica Pagani, la tuta aderente non riesce a nascondere le curve. Che bomba – FOTO

Alena Seredova adesso può sorridere nella sua Torino innevata – FOTO