Anna Falchi in camicetta, fascino intramontabile: sempre più bella – FOTO

Anna Falchi lascia senza fiato una volta di più i suoi fan su Instagram, l’attrice nonostante il passare degli anni sempre più incantevole

Modella, attrice cinematografica e teatrale, presentatrice televisiva. C’è di tutto e di più nella ormai più che trentennale carriera della splendida Anna Falchi, che abbiamo conosciuto nell’ormai lontano 1989 a Miss Italia. Da allora, è stata una presenza fissa nel mondo dello spettacolo italiano, una vera e propria icona sexy nostrana tra gli anni 90 e Duemila e bellissima ancora adesso. Gli anni passano, ma lei è intramontabile. Il fascino nordico conferitole dalle origini finlandesi del resto le da’ un’aura particolare, sempre uguale e che lascia sempre senza fiato a distanza di tempo.

Anna Falchi, sguardo di ghiaccio che colpisce: non si può resistere

L’anagrafe dice 48 anni per lei, ma sembra quasi uno scherzo. L’abbiamo vista nell’ultima puntata delle Iene, coinvolta in uno scherzo da parte del programma Mediaset, più bella e fascinosa che mai. E il tutto si conferma nello scatto di oggi. Uno scatto probabilmente risalente a un po’ di tempo fa, visto il freddo che c’è sull’Italia e che la ritrae in una semplice camicetta floreale. Tanto basta per far girare la testa ai suoi fan.

Anna sorride e guarda dritta nell’obiettivo. Il suo sguardo, come al solito, non ammette repliche e conquista immediatamente. Oggi come allora, una delle donne più belle d’Italia degli ultimi decenni, senza ombra di dubbio.

