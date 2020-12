Arisa, un nuovo amore per la cantante? L’esplicita domanda incuriosisce il web

Arisa, la cantante si lascia andare in una richiesta alquanto personale. Tu mi ami? Chiede sui social, a chi sarà rivolta questa domanda?

Primo piano intenso, uno sguardo che cattura…così Arisa appare sui social. Viso senza trucco e gli occhi espressivi sono i protagonisti di questo selfie: Buongiorno sguardo sicuro, cuore in fiamme, perdita dell’equilibrio costante, certamente un messaggio che lascia trapelare lo stato d’animo dell’artista. Ma quello che cattura l’attenzione è la domanda insolita che la stessa ripone sul web, ovvero: Tu mi ami? Viene da chiedersi se dietro questa domanda social ci sia un destinatario ben definito, che magari ha fatto breccia nel cuore della cantante.

Arisa, il nuovo ruolo da insegnante

I commenti sono tantissimi, tutti di amore per Rosalba. da bella e brava a vere e proprie dichiarazioni d’amore: Sempre accanto ♥️ Se c’è una cosa che ho imparato è che nella vita i cambiamenti possono aiutarci a superare gli ostacoli, l’importante è rimanere fedeli a se stessi. Resta fedele a te stessa, abbi cura di te e sarai sempre la stessa Rosalba, con qualche esperienza e consapevolezza in più 😘. Ti voglio bene 😘

E’ noto che Arisa sia entrata nella scuola più conosciuta d’Italia – Amici – come insegnante di canto. Un ruolo sicuramente impegnativo e che la stessa ha accolto con tanto entusiasmo, come dimostra questo post condiviso sui social qualche settimana fa. Ma solo di recente Arisa ha confessato di aver tentato di entrare nella scuola per ben due volte.

Incredibile come la vita possa riservare delle belle e intense sorprese che meritano – come suggerisce Arisa – di essere vissute al 100%.

