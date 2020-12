La donna più desiderata del momento pubblica sul suo profilo Instagram uno scatto in cui mostra sua bellezza ed è un concentrato di seduzione.

Ci sono poche parole per descrivere la bellezza mozzafiato della soubrette argentina che ad ogni post che pubblica manda in visibilio i followers.

Forme pazzesche e fisico perfetto, impossibile resisterle e infatti i suoi seguaci non possono far altro che riempirla di like e commenti per farle percepire il loro gradimento.

Un profilo da quasi 10 milioni di followers che ormai ha abituato bene con queste pose osè. Belen è bellissima in ogni sua forma, senza bisogno di filtri o di pose particolari. Anche negli scatti più semplici trionfa la sua perfezione e quando posa in lingerie manda in visibilio il suo fidato pubblico.

Belen perde il reggiseno