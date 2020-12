Benedetta Rossi, “Per ora tutto ok, ognuno al proprio posto”. Cos’è successo a casa? – FOTO

La food blogger Benedetta Rossi ha condiviso uno scatto che la vede con il suo cagnolino Cloud, è arrivato il divano nuovo. Ma quanto durerà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Il suo seguito sui social è pari a quello delle grandi personalità dello show business, 3.5 milioni di fa su Instagram. Lo sa bene Benedetta Rossi, la cuoca marchigiana che in questi ultimi anni è diventata un volto noto e familiare della nostra tv nazionale e della quotidianità. Ha in parte rimpiazzato Benedetta Parodi come punto di riferimento per la preparazione della maggior parte dei nostri piatti per velocità e facilità di esecuzione.

Lei ed il marito Marco sono i componenti della nostra famiglia che si sono aggregati senza recare disturbo alcuno, lei che con la sua ultima pubblicazione editoriale “Insieme in cucina” è ancora al vertice dei libri più venduti degli ultimi mesi.

Benedetta Rossi da sola sul divano, ma Cloud dove si trova?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

È finalmente arrivato il divano nuovo a casa Rossi, dopo che con il lockdown erano state sospese le consegne e la coppia aveva dovuto rimandare il nuovo allestimento della casa. Ieri nelle stories Benedetta si lamentava del fatto che visto che la maggior parte delle riprese video le fanno in casa, non era opportuno continuare ad avere un vecchio divano brutto sempre in primo piano nelle riprese. Ieri quindi è giunto il nuovo suppellettile, chiaro come il precedente, “Comodissimo” – spiega sempre Benedetta inquadrata dal marito Marco.

“Forse potrei mettermi a lavorare da qui con il computer”. Cloud invece per ora lo ritroviamo nella sua cuccia morbidosa ai piedi del divano, chissà quanto durerà però la pacchia. “Per ora tutto ok, ognuno al proprio posto” scrive Benedetta a corredo della foto, non è troppo convinta neppure lei che la cosa possa durare in eterno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Ricordiamo che solo qualche settimana fa il cagnolone (o Marco?) aveva sporcato con la china di una penna rotta il divano, che la stessa cuoca era stata costretta poi a pulire con mille rimedi chiesti anche alla sua community a casa.

