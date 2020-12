Incidente sull’autostrada, vettura contro un camion: un uomo perde la vita

Nella mattinata di oggi, un uomo di 41 anni è deceduto in seguito ad un incidente consumatosi lungo l’autostrada A4 Milano-Bergamo. Sul posto i sanitari del 118 ed i carabinieri di Bergamo.

Tragico incidente sull’autostrada A4 Milano-Bergamo questa mattina, in direzione Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, un’auto condotta da un uomo di 41 anni avrebbe tamponato un camion che si era fermato in coda in prossimità di un cantiere vicino al casello. Nell’impatto il conducente della vettura ha perso la vita. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale medico giunto sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri di Bergamo che hanno provveduto ai rilievi.

Un uomo di 41 anni è morto questa mattina, giovedì 3 dicembre, in incidente stradale consumatosi lungo l’autostrada A4 Milano-Bergamo, in direzione Bergamo. Stando alle prime ricostruzioni, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, pare che la vittima, alla guida della sua auto, abbia tamponato un camion che si era fermato in coda per via di un cantiere vicino al casello all’ingresso del capoluogo di provincia lombardo. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al 41enne.

Sul posto sono arrivati, a bordo di diversi mezzi, tra cui l’elisoccorso, gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per l’automobilista ritrovato all’interno dell’abitacolo. I sanitari hanno solo potuto constatare il decesso, che sarebbe avvenuto sul colpo.

Intervenuti anche i carabinieri di Bergamo che hanno effettuato i rilievi utili per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Da chiarire, come riporta Fanpage, se il mezzo pesante fosse già fermo al momento dell’impatto o se abbia frenato all’improvviso.

Lo schianto ha provocato disagi alla circolazione con lunghe code di traffico formatesi lungo l’autostrada nel tratto compreso tra Dalmine e Bergamo.

