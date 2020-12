Carolina Stramare, la Miss Italia in carica è una campionessa di stile e fascino come dimostrano le foto su Instagram dedicate a tutti i suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Carolina Stramare continua a strabiliare i suoi ammiratori da ogni parte della Penisola. Nel suo ultimo scatto la Miss Italia si mostra in camicia da notte nera. Un selfie allo specchio in cui appare molto elegante e al contempo sensuale. Carolina ha dedicato la vittoria dell’anno scorso di reginetta d’Italia ai nonni, che hanno voluto fortemente la sua presenza al concorso di Salsomaggiore Terme e bene hanno fatto. I suoi occhi verdi hanno incantato la giuria presieduta da Gina Lollobrigida, dopo che era stata eliminata e poi ripescata. La bellissima 21enne è nativa di Genova ma vive da sempre a Vigevano e, tramite i suoi profili social e le interviste rilasciate dopo il trionfo a Miss Italia 2019, si è potuto sapere qualcosa in più su di lei.

LEGGI ANCHE -> Carolina Casiraghi senza veli: l’intimo più hot del web FOTO

Carolina Stramare: Alcune curiosità sulla Miss Italia 2019