Caterina Balivo e il messaggio strappalacrime a Mattarella: “Aiutaci tu”

La bella conduttrice Rai di “Vieni da me”, Caterina Balivo non ha trattenuto le lacrime e ha rivolto un appello commovente a Mattarella

Già era un periodo in preda alle preoccupazioni e al dispiacere più totale per una delle conduttrici più simpatiche e solari del mondo Rai. Parliamo di Caterina Balivo, l’ex partenopea di “Vieni da Me”, che ha costretto ad abbandonare il suo affezionatissimo studio, per occuparsi delle faccende di casa, nelle vesti di moglie e madre dei suoi figli.

Le avventure professionali della buona Caterina sono sparite nel nulla, a detta sua per impegni inderogabili familiari e progetti pubblicitari “fuori programma”. Ma cosa bolle in pentola nel futuro post-Covid per la partenopea? Alcune voci di corridoio suggeriscono un clamoroso avvicinamento al mondo Mediaset, con il quale starebbe flirtando già da tempo.

Le voci che girano sul suo possibile addio infastidiscono il pubblico della Rai, che ormai si è appassionato ai suoi sorrisi e non le augura altro che un futuro radioso. Magari legato ad un rientro a sorpresa tra i palinsesti dell’azienda televisiva che da sempre ha osannato le sue gesta

Caterina Balivo chiama Mattarella a gran voce e sbotta: “Non riesco a dormire”

In attesa di un futuro in orbita Rai (o Mediaset?), il pubblico di Caterina Balivo si è unito alle esternazioni di dolore e spavento della bella conduttrice partenopea. Il tutto sarebbe legato alle manifestazioni di protesta consumatesi nell’ultimo periodo, nei pressi delle maggiori piazze della sua amata Napoli.

Caterina ha fatto già intendere di non poter sopportare, in una situazione già critica, l’indignazione dei concittadini sull’eventuale decisione del governo di istutuire un nuovo lockdown. “La gente non ha più paura del virus perchè la fame prevale”.

L’appello di una donna disperata che scende al fianco dei più deboli e di coloro che hanno subìto maggiormente la pressione della pandemia, da un punto di vista lavorativo è doveroso da buon spirito partenopeo. A tal proposito “la notte quasi non ci dormo più” e dunque, mai come stavolta si sente in dovere di appellarsi alle istituzioni per trovare una soluzione che giovi a tutti.

Secondo la Balivo il “salvatore della patria” può essere indicato nella figura di rappresentanza del Paese. Nonchè riconoscibile nel ruolo di Capo dello Stato e in tal caso, Sergio Mattarella: “Presidente, aiutaci tu!“

