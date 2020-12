Cecilia Rodriguez, grave lutto per lei e la sua famiglia

Cecilia Rodriguez e il suo Ignazio Moser piangono una grave perdita. Il lutto riguarda la famiglia Moser che perde un componente importante

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, coppia bellissima del nostro show bitz non stanno vivendo un momento facile. In famiglia piomba un grave lutto.

Proprio ora che i due avevano ritrovato la felicità di coppia. Sì perché Cecilia ed Ignazio che si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip circa tre anni fa non hanno vissuto un’estate facile. Molte erano le voci di una crisi profonda e di fatti non si sono visti molto insieme ma i due hanno recuperato tutto e sono andati avanti festeggiando il loro terzo anno di fidanzamento in una location stupenda in mezzo alle montagne.

Ora però arriva la brutta notizia. La coppia è colpita da una grave perdita. Un lutto familiare che non sarà facile superare. Ieri si è spento per via di alcune complicazioni dovute al Covid-19 Aldo Moser.

È lo zio di Ignazio, fratello del più famoso Francesco (padre del fidanzato di Cecilia), di Diego ed Enzo. Era lui che guidava una famiglia dal cognome importante, una famiglia trentina che si è dedicata al ciclismo in modo unico.

Cecilia Rodriguez, chi è lo zio Aldo Moser

Aldo Moser, come Francesco, era un ciclista professionista. Tante erano le gare alle quali aveva partecipato, tra cui anche ben sedici del Giro d’Italia. se ne è andato a 86 anni colpito dal virus del secolo.

Aldo nel 1954 arrivo alla gara di ciclismo che percorre lo stivale quinto, e in ben due occasioni ha conquistato anche la maglia rosa e per quattro volte la maglia azzurra al Mondiale.

Merito di Carlo è se tutti gli altri tre fratelli si sono appassionati al ciclismo. E con loro ha anche gareggiato una volta nelle corse della Filotex nel 1973. Una corsa importante perché fu l’ultima per lui da professionista.

Molti furono le soddisfazioni raggiunte lui che era uno specialista delle corse a cronometro. La Coppa Agostoni nel 1954 è stata una delle sue vittorie memorabili come il Gran Premio Industria e Commercio di Prato. E poi ancora le due edizioni del Trofeo Baracchitra, quella del 1958 e del 1959.

L’anno successivo ha acquistato la vittoria anche alla Manica-Oceano. Nel 1963 arriva per lui anche la Coppa Bernocchi. Tra le tante soddisfazioni anche quella di gareggiare in coppia con Fausto Coppi.

