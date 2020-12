Duetti semifinale di X Factor: chi è Lazza e con chi si esibirà

Ospite della semifinale di X Factor il giovane Lazza, un artista che incrocia la musica classica al mondo rap: scopriamo chi è

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LAZZA 3🐍3🐍3🐍 𝕰𝖑 𝕵𝖊𝖋𝖊 (@thelazzinho)

Jacopo Lazzarini, conosciuto con lo pseudonimo di Lazza, sarà uno degli ospiti della semifinale di X Factor. Salirà sul palco per accompagnare in duetto Casadilego nel brano “Catrame“. Il giovane, classe 1994, debutta nel 2017 con l’album “Zzala” nel quale dimostra il suo talento come rapper ma stupisce anche per le sue doti da pianista. Lazza ha infatti studiato musica classica al conservatorio e nonostante il suo genere di riferimento sia il rap, l’influenza dei suoi studi è palpabile anche e soprattutto durante i suoi live.

Lazza, la collaborazione con Gué Pequeno e il successo di “Re Mida”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LAZZA 3🐍3🐍3🐍 𝕰𝖑 𝕵𝖊𝖋𝖊 (@thelazzinho)

Il giovane riesce a farsi strada l’anno successivo grazie al successo ottenuto con il brano “Porto Cervo“, che rivisita in un secondo momento insieme alla cantante Dolcenera. La canzone vanta milioni di stream e il pubblico continua a rimanere piacevolmente sorpreso dal suo talento. Nel 2019 viene consacrato sul mercato discografico da Gué Pequeno con il quale rilascia “Gucci Ski Mask“. Pochi mesi più tardi uscirà il suo nuovo album “Re Mira“, con il quale raggiunge la prima posizione nella classifica FIMI. Nel progetto sono coinvolti nomi della scena rap come Fabri Fibra, Giaime, Luché e Izi.

Un giovane emergente che con soli due progetti discografici ha già dato prova della sua maturazione artistica e che si sta facendo conoscere da un pubblico sempre più vasto. È esattamente quello il suo obbiettivo, non focalizzarsi su un singolo target ma riuscire a raggiungere tutti. “Anche le nonne, perché no” ha dichiarato. Quest’anno ha lavorato alla pubblicazione di un mixtape intitolato J, che ha ottenuto il disco d’oro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LAZZA 3🐍3🐍3🐍 𝕰𝖑 𝕵𝖊𝖋𝖊 (@thelazzinho)

Nella semifinale di X Factor affiancherà Casadilego nell’esibizione del suo brano “Catrame“, contenuto nel suo ultimo album e che nella sua versione originale vede la partecipazione di Tedua.

