Duetti semifinale di X Factor: chi è Alberto Ferrari e con chi si esibirà

Alberto Ferrari dei Verdena salirà sul palco di X Factor nel corso della semifinale di questa sera per duettare con uno dei talenti rimasti in gara

Serata di duetti per la semifinale di X Factor che vedrà salire sul palco diversi ospiti. Manuel Agnelli ha deciso di affiancare al duo dei Little Pieces of Marmalade il cantante dei Verdena Alberto Ferrari. Il pezzo scelto dal giudice è infatti “Muori delay“, tratto dall’album “Requiem” pubblicato nel 2007. Non solo frontman ma anche fondatore dei Verdena, Alberto diede vita al gruppo rock insieme al fratello Luca, batterista. Nati nel 1995 a loro si aggiungerà anche la bassista Roberta Sammarelli un anno più tardi. Il trio sarà presto definito come i “Nirvana italiani”.

Verdena, dagli esordi al successo del gruppo rock

I Verdena hanno all’attivo ben sette album, l’ultimo risalente al 2015. Nel corso della loro carriera riescono a farsi conoscere anche all’estero -come in Germania, in Francia, in Svizzera- dove vengono pubblicati i loro dischi. In diverse occasioni portano la loro musica dal vivo in giro per l’Europa dove riusciranno a realizzare dei veri e propri tour.

Il loro stile rock nel corso degli anni è stato influenzato da diverse correnti. Si sono avvicinati al grunge e al rock progressivo, aggiungendo elementi più psichedelici e suoni più sporchi ed elaborati. Famosi anche per quei testi scritti quasi fossero una sorta di allucinazione -ha ammesso Alberto- e per cui spesso sono stati criticati. In verità il cantante ha più volte sottolineato come per lui fondamentali siano la musica e le melodie e che le parole servano solo per accompagnarle. Per questo motivo il suo scopo non è mai quello di scrivere testi narrativi.

Alberto, Luca e Roberta sono alle prese con la produzione del nuovo album che sarebbe dovuto uscire lo scorso anno. I lavori si sono però prolungati e il lockdown non ha aiutato le cose. Un nuovo progetto discografico dei Verdena uscirà, non è ancora dato sapere quando questo accadrà.

