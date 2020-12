Elena Morali, con un sexy body nero affascina il web – FOTO

Posa seducente per l’ex naufraga che con indosso solo un body incanta i suoi followers, chioma bionda e sguardo sensuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

La bella Elena ammalia spesso il suo pubblico di Instagram attraverso le sue foto osè in cui lascia poco spazio all’immaginazione. Spesso infatti i suoi post sono molto appariscenti e i followers apprezzano questo genere di foto.

Elena Morali si è fatta conoscere dal pubblico per la sua partecipazione a ‘Colorado’ dove affiancava il suo ex compagno Scintilla. Storia d’amore finita dopo diversi anni e attualmente la showgirl fa coppia fissa con Luigi Favoloso, ex di Nina Moric, nonostante i tira e molla, commentati nei salotti di Barbara D’Urso.

La bombastica soubrette ha partecipato anche alla tredicesima edizione dell’Isola dei famosi dove non è passata inosservata per il suo caratterino vivace e pungente.

Bella e seducente in nero