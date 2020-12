Eleonora Incardona ex cognata della Leotta: è sfida tra le due

Eleonora Incardona è l’ex cognata di Diletta Leotta. La donna si sta affermando sempre di più sui social: è sfida tra le due

Classe 1991 e di origine siciliana. Alta, mora, con un fisico bestiale. Stiamo parlando di Eleonora Incardona, l’ex cognata di Diletta Leotta. La svolta nella sua vita è arrivata proprio dopo il fidanzamento con Mirko Manola, fratellastro della giornalista sportiva. A quanto pare però tra le due non scorre buon sangue, soprattutto dopo che l’influencer ha chiuso i rapporti con il suo ex. Ormai Eleonora è molto attiva sui social e le sue foto fanno il giro del web proprio come la Leotta che da anni ci mostra la sua bellezza divina. Tra le due è sfida.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Diletta Leotta non si ferma, in auto super sexy con un amico speciale-FOTO

Eleonora Incardona: com’è l’ex cognata della Leotta su Ig?

Due bellezze contrastanti: una mora e l’altra bionda, altezza e colori diversi. Eppure, il web non lascia indietro nessuno e non perde occasione di seguire anche la meno famosa tra le due. Infatti Eleonora su Instagram ha più di quattrocentocinquanta mila followers che la apprezzano e la supportano. Il suo profilo è pieno di foto che la mostrano in diverse circostanze: dal tempo libero al lavoro, dallo sport alle cene.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Eleonora Incardona. È sfida di bellezza con l'(ex) cognata Diletta Leotta – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

L’ex cognata ha proprio tutti gli attributi e non ha niente da invidiare alla reginetta della Serie A. Diletta Leotta e Eleonora Incardona: due bellezze diverse ma con molte cose in comune. Quali? Le loro forme, infatti sia la giornalista che l’influencer non perdono occasione di mostrare al web il lato A e il lato B, per entrambi prorompenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter