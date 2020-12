Elezioni Usa, Trump contro Biden: “Non può essere Presidente, abbiamo le prove”

Donald Trump torna all’attacco: risollevata la questione dei presunti brogli elettorali che avrebbero portato all’elezione di Joe Biden come nuovo Presidente Usa.

Torna alla carica Donald Trump sulle ultime elezioni Usa: il Tycoon non si arrende e continua a sostenere l’ipotesi di possibili brogli a seguito dei quali l’altro candidato Joe Biden sarebbe stato eletto Presidente. Per l’ormai ex inquilino della Casa Bianca si tratterebbe di centinaia di migliaia di voti illeciti che ribalterebbero l’intero quadro. Accuse pesanti quelle di Trump che mettono ancora una volta in dubbio il regolare conteggio delle votazioni tenutesi lo scorso mese.

Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Facebook, il Tycoon avrebbe affermato di non avere a cuore l’esito in sè, ma solo che il sistema di voto non sia stato inficiato da irregolarità. Quale Presidente, si dice tenuto a rispettare un solo obbligo: che leggi e Costituzione non vengano violate.

Elezioni Usa, Trump contro Biden: “Non può diventare Presidente“

“Joe Biden non sarà presidente se noi abbiamo ragione. Si parla di centinaia di migliaia di voti: numeri inimmaginabili. Abbiamo le prove, è chiarissimo“. Queste le parole sconvolgenti di Donald Trump sulle ultime elezioni USA, proferite nel corso di un lungo monologo di trequarti d’ora pubblicato sul proprio profilo Facebook. Non fa alcun passo indietro il Tycoon, che anzi rincara la dose, affermando che vi sarebbero stati truffe e raggiri.

Trump ha altresì riferito che questo discorso sarebbe il più importante che lui abbia mai fatto e che a breve aggiornerà la popolazione su nuovi possibili sviluppi. La tesi è sempre la stessa; secondo lui durante le ultime elezioni si sarebbero registrate numerose irregolarità che hanno portato un considerevole aumento dei tempi di spoglio. “Una volta si diceva election day – ha tuonato- ora abbiamo giorni, settimane e mesi di elezioni“. Sarebbero numerose le incongruenze a suo dire.

Il suo discorso viene poi dirottato sul patriottismo. Trump, rimarcando il suo ruolo di Presidente, afferma che il suo più grande compito è quello di tutelare le leggi e la Costituzione degli Stati Uniti. Per tale ragione sarebbe più che determinato a difendere il sistema elettorale. Sul punto aggiunge dei particolari riguardanti il periodo che ha preceduto le elezioni svoltesi lo scorso 3 novembre.

“Molto tempo prima delle elezioni ci è stato detto di non dichiarare vittoria prematuramente. Ci è stato più volte ripetuto – afferma Trump- che per conoscere gli esiti delle votazioni avremmo dovuto attendere molto tempo. A Biden, di converso, avrebbero detto di non fare campagna elettorale. In pratica come se sapessero già come sarebbero andate le cose“. Accuse molto pesanti, dunque, quelle mosse dal Tycoon al suo avversario.

Nel video, Trump mostra poi dei grafici che secondo lui dimostrerebbero tutte le anomalie del caso. La sua attenzione si concentra in particolar modo sui voti inviati per Posta. Il Tycoon ha affermato che al vaglio saranno passate tutte le firme presenti sulle buste che verranno confrontate con quelle apposte nelle precedenti elezioni. Si vedrà così dove si sono verificate le eventuali anomalie.

In chiosa ha affermato che questa sarebbe una truffa a cui sta assistendo il mondo intero e che starebbe rendendo felice alcune Nazioni concorrenti, in particolar modo la Cina. A suo avviso, numerosi sarebbero i cittadini destinatari di più d’una scheda, persone decedute che avrebbero votato; una catastrofe in termini burocratici che verrà dimostrata davanti agli organi competenti.

Trump poi conclude il discorso affermando che l’esito di queste elezioni non gli importa, se ha vinto o perso per lui sarebbe irrilevante. L’importante è che venga dimostrata la correttezza del voto. Una cosa che auspica sia voluta anche dal suo avversario Joe Biden.

