Elga Enardu: cambia rotta ma il lato B è sempre in pole postion -FOTO

Elga Enardu ha deciso di cambiare vita e il mare diventa la sua casa. L’influencer però non rinuncia a mostrare tutta la sua bellezza

Molti non ricordano la sua prima apparizione in tv. Elga Enardu fece la sue entrata a Uomini e Donne nel 2009 diventando una tronista. Sebbene non riuscì a trovare il suo partner nel programma, fu proprio negli studi che l’influencer incontrò il suo vero amore: Diego Daddi. Per i due fu un colpo di fulmine. Oggi la donna è molto attiva sui social, grazie anche all’influenza della sorella Serena ex moglie di Pago, insieme sono una bella squadra e in loro si riesce a percepire tutto l’amore per la Sardegna, il loro Paese di origine.

Elga Enardu: com’è il suo profilo Instagram?

La sarda è un insieme di energie e insieme ai suoi fan su Instagram condivide molti momenti della sua vita. Lo sport è la sua più grande passione e ogni giorno si dedica all’attività fisica, è sempre pronta ad imparare cose nuove. Nel suo ultimo post si mostra pronta a giocare in spiaggia. Avete già visto la foto?

Il giallo le sta d’incanto e molti avranno notato il suo lato B che di certo non passa inosservato. Naturale, spontanea e semplice. Sono queste le qualità che caratterizzano Elga e la sua bellezza. Ecco perché i follower sul suo profilo crescono sempre di più: sono arrivati a quattrocento mila. Lei e sua sorella si assomigliano molto e si supportano in ogni momento della vita.

