Elodie e la grande soddisfazione, festeggia insieme al suo Marracash – FOTO

Elodie, grande donna in musica. Per lei un importante riconoscimento che si gusta insieme al suo fidanzato rapper e collega

Elodie è irrefrenabile e come sempre il tanto lavoro paga sempre. La cantante “nata” nella scuola di Amici è una delle cantanti più apprezzate del momento e ogni sua canzone diventa un vero tormentone.

Lo certifica il riconoscimento che ha da poco ricevuto. Ha spodestato tutti i contendenti ed è arrivata fino in alto in classifica su Spotify Italia. La piattaforma, infatti, l’ha eletta la donna più ascoltata.

Elodie lo ha annunciato ieri su Instagram con un suo bellissimo primo piano. Capelli gellati e tirati tutti indietro e il viso che esce fuori in modo importante, occhi verdi ipnotici e uno sguardo da tigre.

“Sono orgogliosa di essere la donna più ascoltata su @spotifyitaly nel 2020. Lo devo a voi e a tutti gli artisti, produttori e autori che hanno collaborato con me. Grazie 💚” ha scritto a corredo della foto. E anche la reazione al post è stato un grande successo, oltre 173 mila like e tantissimi commenti, a dimostrazione del fatto che i suoi fan la amano in tutto e per tutto.

E al suo fianco c’è il suo amore, il suo compagno in musica e di vita, Marracash. I due che non appaiono spesso insieme si sono fatti immortalare al festival del cinema di Venezia, bellissimi come non mai.

Elodie, la donna dei record in musica in Italia

E tra i tanti successi di Elodie c’è anche quello firmato insieme al suo compagno Marracash. Si tratta di Margarita, un vero successo dell’estate 2019, quarto estratto dal terzo album in studio di Elodie “This Is Elodie”. E il rapper non solo canta insieme all’ex allieva di Amici ma è anche autore del brano insieme a Lorenzo Fragola, Carl Brave & Franco 126.

Il riconoscimento ricevuto da Elodie riguarda al momento tre brani più freschi, “Guaranà” e i feat. “Ciclone” di Takagi e Ketra e “Parli Parli” di Carl Brave. Tutti e tre presenti nella Top200 di Spotify Italia.

L’album è sempre lo stesso, “This is Elodie”, certificato disco d’oro e oltre 360 milioni di stream complessivi. E poi si attesta anche come l’album di un’artista donna con il maggior numero di vendite in Italia nel 2020. Oltre a “Margarita” e ai brani già detti ci sono anche “Pensare Male” e “Nero Bali”, altri grandi successi.

Tutte queste canzoni dall’11 dicembre potranno essere ascoltate anche in una nuova versione. “Una chiave più intima” dice Elodie su Instagram annunciato l’uscita di “THIS IS ELODIE x CHRISTMAS EP”.

Dove trovarlo? Su tutte le piattaforme e in formato vinile rosso. E per non far mancare la solidarietà sotto Natale il cd potrà essere ricevuto anche in omaggio facendo una donazione di almeno 3€ a Save the children Italia.

