Eva Henger non ha limiti su Instagram: l’ex stella dei film a luci rosse ha postato l’ennesimo scatto da capogiro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva Henger è una donna bellissima ed incantevole. L’ex attrice è dotata di un corpo da sogno e le sue curve continuano a far impazzire tutti. La stella ungherese, ogni sera, pubblica una fotografia spettacolare che accompagna con pensieri e frasi profonde. Questa sera la nativa di Gyor ha decisamente esagerato.

Eva, infatti, indossa un body da infarto e il suo seno prorompente è collocato in primissimo piano. Le sue gambe, lontane dallo schermo, non passano comunque inosservate. Nonostante gli anni che passano, la 48enne è in splendida forma e il suo fisico lascia tutti a bocca aperta così come durante i tempi delle pellicole a luci rosse e dei calendari sexy.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Wanda Nara esagerata sul divano, solo perizoma e fondoschiena da urlo – FOTO

Eva Henger esagerata, seno in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, nello scatto postato per augurare la buonasera ai suoi follower, ha decisamente esagerato. La 48enne ha piazzato il suo incredibile décolleté in bella mostra, lasciando tutti a bocca aperta. La sua sensualità è di altra categoria, mentre la bellezza del suo viso è abbacinante.

Il post ha già raccolto 16mila cuoricini in pochi minuti. “L’ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità”. I fan stanno commentando con entusiasmo usando emoticon chiare e parole eloquenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Georgina Rodriguez dorme ‘come su una nuvola’, angelica e bellissima – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

La Henger, qualche giorno fa, pubblicò una fotografia da applausi in cui indossava un perizoma da arresto cardiaco che mise in risalto il suo didietro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.