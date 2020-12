Federica Panicucci silurata dalla Mediaset: inevitabile la decisione

La splendida presentatrice della Mediaset, Federica Panicucci non sarà più protagonista come suo solito: esclusione inevitabile

“Silurata dai produttori Mediaset“ – suona come un inno all’indignazione per la bellissima presentatrice Federica Panicucci, costretta a rinunciare ad un ruolo di spicco in tv. Aveva allestito tutto a norma, come da sempre l’ultimo giorno dell’anno.

Lo aveva fatto attraverso i canali social e i telespettatori già assaporavano l’idea di rendere ancora più allettante una giornata di festeggiamenti. Gli stessi che per “gioco forza” saranno vietati in qualsiasi angolo del mondo, tra riunioni familari e amicali, in giro per strade, piazze e appartamenti di proprietà.

In questi mesi, il cast di produzione si è dovuto adattare alle norme previste per evitare la diffusione del contagio da Covid-19. I primi a pagarne le conseguenze sono stati gli ospiti “marginali” dei più classici dating e talent show, andati in onda quest’anno, ovvero il pubblico in studio. Ma la gravità della situazione sanitaria e per certi versi economica ha portato a scelte inevitabili anche tra i conduttori protagonisti

Federica Panicucci “tagliata” fuori da Mediaset: chi è il sostituto

Non vive di certo un periodo felice, Federica Panicucci, che fino a qualche ora fa si preparava ad apparecchiare il “tavolo della mensa” di “Capodanno in Musica”, con ospiti d’eccezione e intrattenimento vario.

Il tutto con l’obiettivo di rendere omaggio ai saluti per l’ultimo giorno dell’anno e attendere la fatidica “mezzanotte” per dare il benvenuto al venturo. Lo aveva annunciato anche sulla propria pagina social con tanto di entusiasmo tra gli ammiratori e certa della fiducia e del riconoscimento degli addetti. Ma la decisione di far “crollare” un sogno, che tutti, noi compresi, eravamo abituati a vivere è risultata inevitabile!

L’interrogativo, a questo punto è d’obbligo per gli appassionati Mediaset. Che tipologia di palinsesto proporrà il cast, per lo “Speciale Capodanno”? Nelle ultime ore, tutte le strade porterebbero ad Alfonso Signorini e al suo inseparabile “Grande Fratello Vip“.

Questo dovrebbe essere il menù della serata, condivisa in compagnia dei gieffini della casa, gli unici protagonisti della tv a cui è concesso l’assembramento di massa. Come la prenderà la dispiaciutissima Federica Panicucci? In attesa dell’ufficialità, sull’altra sponda del naviglio, ovvero in Rai, sembrerebbero confermarsi le voci legate a “L’anno che verrà” con il solito Amadeus sugli scudi, nell’attesa di un 2021 intriso di belle speranze

