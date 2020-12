Floriana Messina in un ennesimo scatto super provocante su Instagram, la influencer ed ex concorrente del Grande Fratello fa sognare i fan

Dalla sua apparizione, alcuni anni fa, nella casa del Grande Fratello, di strada ne ha fatta. E’ anche cambiata un po’ rispetto ad allora, avendo fatto ricorso alla chirurgia plastica, cosa che non ha mai negato. Ma questo non intacca il fascino davvero esplosivo di Floriana Messina. Metà italiana e metà colombiana, propone un mix di sensualità davvero irresistibile. E le sue forme fanno decisamente il resto. Parliamo di una delle influencer di punta del momento, anche grande appassionata di calcio e tifosa del Napoli. Anche questo, un mix a cui il pubblico maschile non può decisamente restare indifferente.

Floriana Messina, solo con il maglione addosso è una fata: gambe in primo piano, audace e sensuale

Numerosissimi gli scatti in cui è evidente la sua bellezza, esposta da Floriana anche in maniera provocante e tragressiva. Prova ne sia l’ultimo scatto, quello di oggi, in cui la vediamo seduta sul letto, ma con indosso soltanto un maglione e gli slip. Il maglione, pur non particolarmente scollato rispetto alle sue abitudini, fatica ugualmente a contenere il generosissimo lato A. E la visione di ciò che c’è sotto, beh, la lasciamo giudicare a voi.

Gambe provocanti in primo piano, una immagine che accende la fantasia e fa girare la testa ai fan di Floriana, che come al solito si prodigano in like e commenti per la loro beniamina.

