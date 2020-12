Georgina Rodriguez in uno scatto dolce e insieme sensuale, lady Cristiano Ronaldo tra le lenzuola romantica e più bella che mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Una delle top model più famose al mondo, conosciuta e apprezzata ormai da qualche anno anche in Italia, da quando ha seguito il suo Cristiano Ronaldo. Una coppia da pallone d’oro, quella tra il portoghese e Georgina Rodriguez. La splendida showgirl argentina è seguitissima sui social, da tifosi della Juventus e non soltanto. Impossibile non essere conquistati dal suo fascino e dalla sua bellezza esplosiva, di cui ha dato ripetutamente prova su Instagram. La marcia in più di Georgina è anche una sensualità con sfumature di grande dolcezza, davvero irresistibile. Andate a pagina successiva per scoprire lo scatto di oggi, davvero da far innamorare seduta stante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Georgina Rodriguez consola Ronaldo non convocato con un twerking da paura – VIDEO

Georgina Rodriguez, anche tra le lenzuola si vedono forme da urlo: che meraviglia