GF Vip Elisabetta Gregoraci, la dichiarazione choc: “Stanotte lascio la Casa”

Dopo le ultime liti dentro la Casa del GF, Elisabetta Gregoraci è scoppiata a piangere e ha detto di voler lasciare il programma il prima possibile

Continuano le litigate dentro la Casa del Grande Fratello Vip, ormai sembra un covo di vipere che si punzecchiano e non si danno tregua. Non si attenuano le tensioni tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sulla questione legata a Flavio Briatore, e la ex moglie dell’imprenditore si è confessata con Stefania Orlando dando la sua versione dei fatti:

“Io sono sempre accanto a Flavio da 15 anni, nel bene e nel male. Quando succedono le cose ci sono. Per quanto riguarda i suoi locali, l’ho sempre aiutato con le pubbliche relazioni. Non si tratta solo di scrivere dei messaggi, ci sono stati degli atteggiamenti che ho visto con i miei occhi. Non voglio entrare in queste cose, ma non mi va nemmeno di passare per una snob quando sei tu a fare la smorfiosa”.

Elisabetta Gregoraci scoppia in lacrime, vuole lasciare la casa

Anche ieri sera è stata una notte alla dinamite tra le donne della Casa, tanto che Elisabetta è scoppiata in lacrime, le manca sempre più il figlio Nathan Falco, e al GF Vip continua ad avere accesi scontri con Giulia Salemi come abbiamo visto, ma anche con Adua Del Vesco e Selvaggia Roma.

In cerca di parole di conforto si rivolge alla Del Vasco: “Volevo solo che mi chiedessi come stavo – urla Elisabetta Gregoraci -. “Mi hai isolato. Ti rimprovero questo“. La Del Vesco risponde: “Ogni volta che cercavo il tuo sguardo, tu mi evitavi, tu non ascolti le persone“.

Dopo la lite si rintana ancora da Stefania Orlando che sembra la sola al momento ad ascoltarla: “Non è bello quando vedo il gruppetto, ero triste e ci sono rimasta male devo dire. Fanno gruppetti a destra e manca e si muovono tutte insieme. Giulia prima diceva che non voleva parlare di questa storia e adesso ne parla con tutte, è un po’ infantile. Rosalinda poi, anche oggi mi ha isolata”.

“Il brutto è che venga dalle donne. Non c’è solidarietà femminile. Prendi Andrea, ha nominato Tommaso, eppure oggi si sono chiariti ed è stato bello. Con Giulia invece non è successo. Stanotte lascio la Casa“. Vedremo cosa accadrà.

