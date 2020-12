Gwyneth Paltrow promuove libro da colorare. Il tema? La vagina

Gwyneth Paltrow. La star hollywoodiana ha promosso sul mercato un libro da colorare che ha come tema l’organo genitale femminile. Scopriamo le motivazioni

Al costo di poco meno di 14 euro potreste accaparrarvi un libro lanciato sul mercato dalla star di Hollywood, Gwyneth Paltrow. Si tratta di un albo da colorare di cui non si fa che parlare a livello globale. Quale sarebbe il motivo? La risposta è semplice. La tematica dell’opera è l’organo genitale femminile.

Il libro s’intitola The Vulva Book. Sta andando a ruba ed è stato messo in commercio proprio durante questo periodo come idea per un ipotetico regalo di Natale. Nell’opera le parti del corpo delle donne sono accompagnate da immagini iconiche come la locandine del film Lo squalo, il monumento presidenziale degli Stati Uniti, il Monte Rushmore e la piramide che si trova sul retro di banconote da 1 dollaro.

Gwyneth Paltrow. Perchè promuovere The Vulva Book

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Vulva Art Project (@the_vulva_art_project)

Sono 64 i fogli contenuti nell’albo. I produttori invitano a colorarli, fotografarli, condividerli o addirittura appenderli ed incorniciarli, una volta terminato il lavoro. Tutto ovviamente ha uno scopo ben preciso: la demistificazione dell’organo genitale femminile.

L’editore ha aggiunto anche la seguente dichiarazione: “Le vulve non devono più essere rozzamente oggettivate o avvolte nel mistero! Tutti salutano la vulva! La vulva ti saluta!”. Un progetto quindi che si pone l’obiettivo di portare conoscenza ed informazione. Nonostante circa la metà della popolazione mondiale sia nata con un clitoride, ci sono ancora tabù e credenze obsolete da sfatare. Stop dunque alla vergogna; è giunta un’era in cui mettere al bando notizie erronee o fuorvianti.

E’ in uscita, per la parità, anche The Penis Book, libro dedicato all’organo genitale maschile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Gwyneth Paltrow non è nuova ad iniziative simili, di rottura e sdoganamento di vecchi preconcetti. Tempo fa si adoperò per la commercializzazione della candela Smells Like My Vagina (Profuma come la mia vagina). Interrogata sul nome dell’oggetto durante il Late Night With Seth Meyers disse: “E’ iniziato tutto per gioco. Ero con Douglas Little, un profumiere. Ho sentito un odore meraviglioso e ho esclamato ‘Odora come la mia vagina’. Ovvio che stessi scherzando, eravamo sotto l’effetto di certi funghi… beh, no, non è vero, non eravamo sotto l’effetto dei funghi. Ma è diventata una cosa molto divertente, così punk rock!”.

