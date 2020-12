Julia Procopio, la scollatura esplosiva fa impazzire tutti: che décolleté – FOTO

Julia Procopio ha postato l’ennesimo scatto da capogiro su Instagram: la sexy influencer piazza il suo meraviglioso décolleté in primissimo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J Procopio (@procopio_julia)



Julia Procopio è una ragazza bellissima ed è molto seguita sui social. I suoi numeri aumentano di giorno in giorno: il suo account vanta al momento 321mila follower, ben 45mila in più rispetto ad inizio novembre. La 28enne è dotata di un fisico esplosivo e le sue curve fanno letteralmente impazzire i follower. La nostra redazione ha avuto il piacere di intervistarla qualche settimana fa. La sexy influencer svelò le sue passioni e parlò dei suoi problemi causati dalla pandemia. Il Covid-19, infatti, ha costretto lo blocco di diverse attività, tra cui il ballo.

Julia, in ogni caso, continua a deliziare il suo pubblico con scatti al limite del proibito su Instagram. La ragazza, poco fa, ha messo in rete una foto da infarto in cui ha piazzato il suo incredibile décolleté in primissimo piano.

Julia Procopio, scollatura profonda: che décolleté!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J Procopio (@procopio_julia)

Julia, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è decisamente incantevole. La ragazza è appoggiata sul letto e indossa una maglia alquanto provocante. La sua scollatura profonda e bollente fa impazzire tutti. Il suo décolleté in primissimo piano conquista letteralmente la scena. Il suo viso favoloso e le sue labbra carnose non passano comunque inosservate.

La Procopio ha chiesto un parere ai fan nella didascalia. “Allora ragazzi, vi è piaciuto il mio primo reel? Voglio farne un altro, ho già un idea!!! Ditemi se vi è piaciuto”. Il reel è un video particolare che può essere creato su Instagram: i filmati sono spesso divertenti e vengono ideati con strumenti ed effetti creativi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J Procopio (@procopio_julia)

La Procopio, qualche settimana fa, condivise una foto-ricordo in cui si trovava in spiaggia: il suo costume a perizoma mise in risalto il suo panoramico fondoschiena.

