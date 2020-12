Un nuovo vortice ciclonico formato da nubifragi e neve in arrivo in Italia al centro nord ma tutto il nord ovest sarà coinvolto

Nuova ondata di neve e freddo sull’Italia, in particolare al Nord Ovest sulle alpi ma anche le Pianure in Piemonte e Lombardia. Sono queste le previsione per domani 4 dicembre, dopo il maltempo che ha colpito il paese negli scorsi giorni, continua il freddo e la pioggia. Al sud un vero e proprio nubifragio che ha causato allagamenti e frane. Mentre la prima neve è scesa ieri su Milano e Torino.

Un nuovo vortice ciclonico con neve e freddo in Italia

In particolare interesserà il Nord questo ciclone, al Sud ci sarà un lieve miglioramento ma ancora previsioni di pioggia. Il peggioramento è previsto per la sera al Nord-Ovest con nevicate a quote basse in Piemonte, Lombardia e Valle D’Aosta e pioggia sulla Liguria. Il maltempo è destinato a peggiorare ed estendersi anche alle regioni centrali. Venerdì mattina si avranno dunque piogge locali sulla Liguria fino al Piemonte.

Allerta neve invece su tutto il Nord-Ovest, temporali anche in Emilia, Toscana, Sardegna e Lazio. Neve su Milano e Torino. Per Sabato le previsioni non migliorano, infatti ci sarà un peggioramento sull’Italia con molta pioggia al Sud e tanta neve in montagna, sulle alpi. Il maltempo durerà per tutto il weekend. L’inverno è arrivato e si è fatto sentire a gran voce, sono finite le giornate di caldo che hanno resistito anche più del dovuto quest’anno, con un novembre decisamente atipico.

Dicembre però non è così clemente e fa scendere la neve, in tempo per il natale che si avvicina sempre più. Moltissime persone infatti erano molto contente della nevicata natalizia, hanno ripreso con gli smartphone la discesa dei fiocchi di neve sulla Lombardia e il Piemonte a toni di Jingle Bells.

