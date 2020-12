Lo stato della propria salute si può scoprire in base al colore dell’urina

Il colore delle urine ha significati molto importanti che non vanno trascurati, infatti a volte funzionano da campanelli d’allarme

L’esame delle urine è solitamente la pratica più utilizzata nei laboratori per scoprire eventuali problemi di salute in una persona. Tuttavia anche da casa si possono scoprire tante cose in base al colore delle urine, se si osserva bene. Il colore delle urine varia in base a molti fattori, il cibo, farmaci e livello di disidratazione.

Se il colore delle urine risulta alterato per nessun motivo palese, potrebbe essere indicatore di un problema di salute. Normalmente l’urina ha un colore giallo paglierino che significa una condizione di buona salute. Tuttavia spesso può apparire un giallo più intenso e scuro. E addirittura in caso di gravi problemi può prendere il colore marrone, rosso, blu, verde o anche nero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Forum, mai accadauto prima: “Tenetela fuori finchè non sarà il suo turno”

Il colore delle urine rivela se c’è un problema di salute

Essendo un biofluido, l’urina contiene elementi della degradazione metabolico che avviene nel nostro corpo dopo aver assunto alimenti, bevande, farmaci e altre sostanze. Per questo motivo sono importanti da analizzare le urine quando si cerca l’origine di qualche problema. Grazie a questo esame si può scoprire se il paziente ha buone o cattive condizioni mediche, se ha patologia preoccupanti e se ha assimilato sostanza chimica ambientali. Ci sono diversi livelli di colorazione delle urine, e ognuno ha un significato. Ad esempio l’urina trasparente significa eccesso di idratazione, non bisogna bere più acqua del dovuto.

Le urine di colore giallo chiaro invece indicano che la persona è ben idratata e che ha uno stato di salute buono. Se le urine sono di un giallo scuro potrebbe indicare un‘infezione alla vescica. Un giallo moderato invece può significare disidratazione, indica quindi che bisogna bere più acqua.

Se l’urina è invece di colore marrone questo segnala un grave problema di disidratazione ma anche altri disturbi. A volte però si confonde con il fatto di aver mangiato alimenti scuri come fagioli. Se il marrone è scuro invece può essere riconducibile a un problema ai reni o fegato. Se le urine sono rosa non allarmiamoci, potrebbe essere dovuto ad alimenti come le barbabietole. Ma se persiste è sempre meglio consultare un medico. Una condizione urgente è quando le urine sono rosse. Potrebbe esserci in corso un’infezione o un problema più serio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Test visivo: metti alla prova le tue capacità di concentrazione

Ci sono altri colori strani come il verde che indica un’infezione delle vie urinarie ma non sempre. Oppure il blu che è attribuibile all’uso di farmaci blu, non è preoccupante. L’urina grigia e nera può indicare una malattia genetica rara. Anche l’urina bianca è sintomo di disidratazione. In ogni caso ogni qual volta ci si trova in una situazione ambigua è necessario sempre consultare un medico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.