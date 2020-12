Lombardia, la zona gialla non è lontana: l’anticipazione

Lombardia in zona gialla e liberi di muoversi non prima di venerdì 11. Dal 21 al 6 gennaio spostamenti vietati oltre regione

Il liberi tutti è largamente atteso in Lombardia, dove le restrizioni durano ormai da alcune settimane. Tuttavia, da qualche giorno la regione più colpita del paese è in zona arancione. Stasera è atteso il nuovo dpcm e in contemporanea anche le nuove variazioni eventuali delle fasce delle regioni. Stando alle ultime indiscrezioni, la Lombardia resterà ancora arancione e non diventerà gialla prima di venerdì 11 dicembre. Già anticipato ieri sera il decreto che vieta gli spostamenti in entrata e in uscita tra le regioni o province autonome dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. In pratica, per tutto il periodo natalizio sono vietati gli spostamenti interregionali. Inoltre, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 sarà vietato spostarsi anche tra i comuni. Una sorta di anticipo delle decisioni che saranno illustrate in maniera più precisa e dettagliata nella conferenza di stasera dal premier Giuseppe Conte.

Dati in calo, ma aumentano i morti

Intanto, Il Ministero della Salute ha aggiornato lo stato dei contagi da Covid-19 in Italia. Stando al bollettino di oggi, le persone risulte positive al virus dall’inizio dell’emergenza ammontano a 1.664.829 con un incremento di 23.225 unità rispetto a ieri. Calano le persone attualmente positive di 1.248 unità. In discesa anche i ricoveri in terapia intensiva di 19 unità: ora se ne registrano in totale 3.597. Cresce anche il numero dei guariti nel nostro Paese salgono a 846.809, ossia 23.474 unità in più rispetto a ieri.

Tuttavia, nel quadro generale di miglioramento sotto più punti di vista e dati, aumentano nel contempo i decessi. I morti da Covid di oggi sono stati ben 993. Il totale dei decessi sale a 58.038.

