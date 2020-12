Lutto per Antonella Clerici, l’annuncio straziante della conduttrice

Lutto per Antonella Clerici, periodo delicato per la conduttrice che non riesce ancora a superare la grave perdita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Antonella Clerici, periodo particolarmente triste per il lutto che l’ha vista coinvolta in prima persona: la perdita della madre. La conduttrice è sempre sorridente in televisione, Ma spesso dietro quei sorrisi si cela la tristezza, come lo scorso 17 luglio, una data che la Clerici non dimenticherà mai, vista l’enorme perdita. 25 anni fa ha perso la mamma, giovanissima…non si sa quali siano state le cause del decesso ma una cosa è sicura, sarà sempre nel cuore della nota conduttrice. ‘Proprio oggi mamma, 23 anni fa, ci lasciavi’, scrive Antonella Clerici in un post del 2018 per ricordare l’anniversario della morte della madre. Accanto alla didascalia, la foto della donna visibilmente giovane. Non sono mancati i messaggi di supporto per la conduttrice.

