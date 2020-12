Mamma coraggio muore per un tumore. Ha atteso però un evento importante

Ilenia Ferrari di 35 anni è morta a Jesolo dopo una lunga malattia, è riuscita però ad assistere alla Cresima del figlio Riccardo

Una giovane mamma di 35 anni ha atteso che venisse celebrata la Santa Cresima del figlio Riccardo, 13enne, e poi si è lasciata andare alla malattia che la teneva in pugno ormai da due anni senza alcuna sosta. Dopo la celebrazione le sue condizioni sono clamorosamente peggiorate fino alla morte che l’ha colpita qualche giorno fa.

Ilenia Ferrari è stata sconfitta da un male che la attanagliava come una preda da due anni, non si era mai abbattuta e con coraggio aveva lottato soprattutto per la sua amata famiglia che la supportava e le dava forza. Lei era originaria di S. Maria di Piave di San Donà, lavorava come estetista a Jesolo dopo il matrimonio con Loris, una coppia felice e ben voluta da parenti e amici loro vicini.

Una famiglia sempre unita anche dopo la diagnosi che ha cambiato le loro vite in modo definitivo. Ilenia però ha voluto reggere fino alla Cresima di Riccardo, lo aveva comunicato anche al marito, un ultimo traguardo per lui che era stato educato verso la religione ed anche un gesto per fargli capire che la scomparsa della mamma non era da imputare ad un Dio che non la voleva più con loro.

Oggi pomeriggio il funerale di Ilenia Ferrari a Jesolo

Nelle ultime ore la notizia ha fatto il giro del litorale, lasciando nello sconforto moltissime persone. “Ilenia era una donna forte e coraggiosa, ha affrontato la malattia dimostrando grande coraggio. Anche nei momenti più difficili era lei che infondeva fiducia a chi le stava vicino. Ha lottato come una leonessa” ha dichiarato un parente a Il Gazzettino.

Un altro familiare: “Ha tentato ogni strada per debellare la malattia, ha sempre dimostrato una grande forza, in ogni situazione. In passato aveva lavorato in un centro estetico, poi aveva deciso di dedicarsi alla famiglia. Da alcuni anni si erano trasferiti nella loro nuova casa. Aveva tutta la vita davanti, la sua scomparsa è una perdita enorme per tutti”.

Oggi alle 14.30, nella chiesa di San Giovanni Battista, dove si è celebrata anche la Cresima di Riccardo, si terrà il funerale di Ilenia.

