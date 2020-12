Avvertire le proprie mani come intorpidite può essere sinonimo di varie patologie. Ecco le motivazioni scatenanti e le cause principali.

Quando si avverte una sensazione di intorpidimento negli arti superiori, ed in particolare qualora si abbia l’impressione che le mani siano state improssivamente private della propria sensibilità, reattività e prontezza: è probabile che ci sia qualche problema da non sottovalutare. E di più disparata origine. Per comprendere al meglio l’eventuale serietà di tali sintomi, ed il motivo della loro comparsa, è consigliabile approfondire dettagliatamente la questione. Ecco le cause ed i rimedi del fastidioso formicolio.

Mani Intorpidite: le cause ed i rimedi

La prima motivazione potrebbe essere di natura circolatoria, ovvero a causa di una postura non propriamente consona gli arti, ed in questo caso le mani, potrebbero accusare un lieve formicolio provocato una quantità insufficiente di sangue. Perciò è consigliabile cambiare la propria posizione per costatare un repentino miglioramento.

In altre situazioni invece, quando il disturbo è di natura più frequente, la condizione potrebbe divenire allarmante ed essere sinonimo di patologie di più grave identità. Tra questi si riscontrano fattori d’interesse patologico: come ictus, diabete, nevralgie branchiali, anemia ed infine problemi di natura vascolare nell’emisfero occipitale.

Al contempo, le persone che soffrono di patologie di natura infiammatoria riguardanti per lo più il plesso branchiale sono considerate come le più soggette a soffrire di questi disturbi ed in maniera cronica. Per quel che riguarda l’ictus invece la sensazione di intorpidimento si ramificherebbe anche negli arti inferiori. Essendo accompagnata da mal di testa e stato confusionale.

