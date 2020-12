Maria Teresa Ruta e le avances sessuali: “Era un uomo potente, mi disse di spogliarmi…”

Maria Teresa Ruta, attuale concorrente del Gf Vip, ha parlato ai suoi compagni di una questione molto delicata: più di una volta, l’ex conduttrice è stata oggetto di avances sessuali da parte di uomini potenti

Al Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta si è aperta con i suoi compagni in merito ad un argomento piuttosto delicato. L’ex conduttrice di UnoMattina ha svelato di essere stata ripetutamente oggetto di avances sessuali da parte di uomini molto potenti.

Il tutto è iniziato quando la concorrente era ancora agli esordi della sua carriera. “La prima volta avevo 21 anni. Sono rimasta scioccata“.

Il racconto straziante della Ruta non ha potuto non toccare i cuori dei suoi coinquilini.

Maria Teresa Ruta e le avances sessuali: “Lui era un uomo potente”

Le vicende narrate da Maria Teresa Ruta, purtroppo, non stupiscono affatto. Moltissime donne, per affermarsi nel mondo dello spettacolo, sono state mese di fronte a proposte indecenti: offrire prestazioni sessuali in cambio di un ruolo televisivo. E’ quando accaduto alla stessa concorrente, la quale ha invitato fermamente a respingere queste avances: “Bisogna dire ‘che cosa stai facendo? Lasciami stare’“.

La prima volta accadde quando la Ruta aveva solo 21 anni. Ai tempi, come da lei stessa rivelato, se l’era cavata con un “no grazie”. Tuttavia, l’episodio che più la sconvolse avvenne nel 1991. La Ruta, all’epoca, stava lavorando ad una programma, ma ai suoi coinquilini ha dichiarato espressamente di non poter rivelare quale.

“Mi è successo con un uomo importante. Non posso dire la trasmissione, altrimenti si capisce chi è“, ha affermato la Ruta. Stando al suo resoconto, il potente uomo l’aveva invitata a salire nella propria camera e a tenere aperta la porta. Quando la raggiunse, tuttavia, rimase sconvolto dal trovarla ancora vestita.

“Adesso togliti i vestiti“, le aveva detto l’uomo, ma Maria Teresa si rifiutò, asserendo di essere sposata. “Quindi? Cosa importa?“, proseguì il potente signore della Tv, facendola sprofondare nell’imbarazzo. La Ruta, di fronte alle esplicite richieste a sfondo sessuale, restò sconcertata.

“Me la sono cavata parlando un po’ di mia figlia e andando via“, ha chiosato la concorrente, ribadendo un concetto molto importante. E’ possibile dire “no” a tutti coloro che propongono questi insulsi meccanismi, anche se queste persone sono potenti e conosciuti signori dello spettacolo.

