Massimo Cannoletta e la decisione discutibile a “L’Eredità”: “La so, ma cedo lo scettro”

Clamorosa presa di posizione del campione dei campioni, Massimo Cannoletta, protagonista di un gesto generoso, che gli costa carissimo

Le puntate de “L’Eredità” ci stanno regalando gioie su emozioni e viceversa da quando a “comandare” il timone del programma e il duetto Flavio Insinna e Massimo Cannoletta. I due sono diventati amici per la pelle, ma la stima e la confidenza del conduttore se l’è guadagnata con il sudore e la fatica accumulata da divulgatore della cultura generale.

Così il buon Massimo è rimasto affezionato addirittura ai telespettatori da casa, che non hanno smesso di sottrarre il proprio tempo a “L’Eredità”. L’appuntamento fisso al noto quiz show televesivo, in onda tutti i giorni su Rai 1 era divenuta una speranza per vedere se il campione dei campioni riuscisse a racimolare il montepremi finale.

Perchè si dava per scontato che l'”eterno” concorrente, dall’alto della sua enorme esperienza da saggio arrivasse a “mani basse”, a misurarsi con la “Ghigliottina”

Massimo Cannoletta, il congedo finale da brividi a “L’Eredità”

Ha sempre offerto prestazioni all’altezza della situazione. Un “magico” mondo di emozioni e soddisfazioni ha occupato le giornate di Massimo Cannoletta a “L’Eredità”. Si potrebbe scrivere un libro o raccontare aneddoti dal sapore “leggendario” alle generazioni che verranno.

In più la simpatia, l’essere sicuro di se stesso, nel dare risposte certe alle domande del presentatore Falvio Insinna completano il profilo di un concorrente eccezionale, unico, che mai si era visto prima a “L’Eredità”. Può essere definito il “Maradona” dei quiz show, il buon Massimo Cannoletta, che oggi ha fatto prevalere lo spirito di generosità nell’ennesima puntata ricca di emozioni.

Alla domanda finale del “Triello“, nel testa a testa con una concorrente mancava l’ultimo “calcio di rigore” per Massimo. Il solito ultimo passo, prima di staccare l’ennesimo ticket di un’infinita collezione di accessi alla “Ghigliottina”.

Improvvisamente il protagonista assoluto tra i campioni arresta la sua corsa e annuncia la sorpresa: “Anche questa la so, ma oggi voglio cedere il mio posto agli altri”, cadendo nell’errore volontariamente. La notizia ha scosso i fans del programma, alcuni dei quali non hanno visto di buon grado l’incredibile decisione di Massimo Cannoletta, di autoeliminarsi e far prevalere un sorprendente istinto cavalleresco

